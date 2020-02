Az autópályán sokan sietnek, és bár vannak olyan helyzetek, melyektől a legtürelmesebbek is ökölbe szorítják a kezüket, az esetek nagy részében sikerül felnőtt módjára rendezni a sérelmeket.

Nem úgy a fenti videón látható suzukisnak, aki egy teherautó mögé ragadt be az M3-ason. Előbb a szállító hátuljába furakodva balra kihúzódva jelzi, hogy talán nem a gyorssávban kellene "vesztegelnie", mire a teherautó át is vált, és itt vége is lehetne a történetnek.

Ehhez képest hősünk mindenképpen úgy érzi, hogy meg kell mutatnia, ki az úr a sztrádán, úgyhogy többször is a másik elé vág, büntetőfékezi, de a leállósávban haladva még rá is húzza a kocsit - ergo szinte a közúti bunkóság teljes tárházát kimeríti.

Forrás: Youtube via vezess.hu

