Most, hogy a nyolcas Golf elkészült, az Audi már készülhet az A3-as bemutatójára, mely ugyanarra a platformra épül, emellett néhány motor, és az elektronika is közös lesz.

Egy, a márkához közel álló forrás a Motor1.comnak elárulta, hogy a bemutató március 3-án, a Genfi Autószalon nyitónapján lesz esedékes.

Meg kell jegyezni, hogy ez az Audi A3 Sportbackre, a ferdehátú verzióra vonatkozik, a szedán később lesz leleplezve. Ahogy a Golfnál, úgy itt sem lesz majd háromajtós változat, mivel ezekre a modellekre megcsappant a kereslet.

Jó esély van arra is, hogy az A3 Sportback a Volkswagen-csoport közös bemutatóján, melyet minden nagyobb autókiállítás előtt megtartanak, a nézők szeme elé tárul. Várhatóan a prezentált darab a jelenlegi tervek evolúcióját fogja felmutatni, az Audi új autóin látott trendeknek megfelelően.

Belül a műszerfal lesz a legnagyobb újdonság, ahogy a lenti S3 kémfotók is elárulják. Nem lesz a műszerfalból kiemelkedő infotainment rendszer, ez középre kerül, míg a klíma légbefúvói a jelenlegi kör alakú helyett téglalapok lesznek.

És ha már S3, bár múlt héten befutott pár kémfotó egy gyakorlatilag teljesen álcázatlan prototípusról, azt biztosan nem fogják elénk tárni Genfben, a márka a Mercedes-AMG35 és a BMW M135i riválisának leleplezését másik időpontra hagyta. Az RS3, mely megtartja hírhedt öthengeres motorját, majd csak jövőre érkezhet.

Érdemes megjegyezni, hogy az Audi A3 volt az első darab, ami az MQB platformot alkalmazta, ezt még 2012-ben, szintén a Genfi Autószalonon mutatták be, egy évvel később jött a hetes Golf. Mivel a Golf már tavaly megérkezett, ezúttal, úgy néz ki, cserélődtek a szerepek.