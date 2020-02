Több mint egy évtizede annak, hogy a Top Gear Richard Hammonddal egy Bugatti Veyron volánjánál versenyzett egy Eurofighter Typhoon vadászgép ellen, mely az egyik legfejlettebb repülő volt 2008-ban. Az autó vs repülő verseny eredménye nem lephet meg minket, még akkor is a repülő fog nyerni, ha egy Bugatti Veyronról van szó. Ha esetleg nem láttad a videót, most itt megnézheted.

Idén a Top Gear megint megcsinálta. Másik műsorvezetővel, másik kocsival, és persze, fejlettebb repülőgéppel. A technika fejlődik, és a céltalan, de szórakoztató versenyek is.

Ez alkalommal a McLaren Speedtail képviseli a négykerekű járműveket. A brit hiperautó hibrid rendszere 1036 lóerős, végsebessége pedig 402 km/h. Ellenfele nem más, mint az F35, ami ma a legfejlettebb vadászgép a világon. Teljesítményadataiba nem is megyünk bele, nézzétek meg a videót, hogy lássátok, mire képes a 122 millió dolláros vadászgép.

Még egy kis adalék, a videó címében a preview, azaz előzetes szó is szerepel, így minden valószínűség szerint még várhatunk egy hosszabb verzióra.