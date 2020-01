Hihetetlen vagy sem, de lassan már a 10. Fast & Furious film következik a mozikban. Jelenleg a 9. részre várunk, ami sajnálatos módon a tragikus körülmények között elhunyt Paul Walker nélkül készülhetett el.

A Fast & Furious családja azonban mindig megemlékezik a filmsorozat egyik legnagyobb sztárjáról, aki még 2013 novemberében szenvedett halálos autóbalesetet. 40 éves korában érte utol a halál, és nagyon tragikus módon.

A Fast & Furious 9 Justin Lin rendezése, amiben Vin Diesel nemcsak főszereplő, de producer is, így igen szépen kaszálhat a következő részből, mely idén május végén debütál a mozikban. Most azonban nézzük meg a csapatós első trailert, melyben természetesen Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, John Cena és Charlize Theron is feltűnik.