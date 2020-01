A C-osztály mindenképpen a Daimler egyik legsikeresebb autója, 1982-es indulása óta több, mint tízmilliót adtak el belőle, azonban csak az 1993-as W202-essel kapta meg ezt a nevet. A jelenlegi W205-ös generáció csak tavaly 392 900 darabban kelt el, elsősorban a Kínában tapasztalt hatalmas növekedésnek hála. A kémfotók alapján már a W206-oson is javában dolgoznak a németek. Alább vagy harminc képet lehet megnézni egy svédországi tesztről.

Galéria: 2022 Mercedes C-Class Sedan spy photos

Bár a prototípus jól van álcázva, az eddigieknél több látszik, például a szögletes első fényszórók. Hátul a lámpák vízszintesen vannak elhelyezve, ezek a mai C-osztályokon függőlegesek.

Tekintve, hogy több újabb modellnél ez a trend, várhatóan a csomagtartóba is bele fognak ezek nyúlni. Bár az alakja, és a mérete az eddigiekhez hasonló lesz, a W206-os már egy újratervezett MRA platformra épül, hogy hibrideket is lehessen belőle csinálni.

A beltérről kép nincs, de ahol be lehet látni az autóba, ott látszik, hogy nem a műszerfal tetején lesz az infotainment rendszer, ehelyett várhatóan a műszerfal közepére rakják azt. Az új platform az utas-, és csomagtérben is több helyet eredményezhet, de pontosat erről majd később tudunk. A megszokott karosszériák mellett a GLC helyére egy terepre is alkalmas kialakítás is érkezhet, de egy nagyobb kombiváltozat is tervben van.

A C63-ról azt csiripelik a madarak – bár mi ezt egyelőre nem is nagyon tudjuk elhinni -, hogy a 4.0-literes V8-as turbót elkaszálják, és egy új, hálózatról tölthető hibrid hajtáslánc veszi át a helyét, mely az A45-ben 416 lóerőt, és 500 Nm-es nyomatékot biztosító M139 alapján készül. Persze egy villanymotorral ez még tovább nőhet, de így is elég nehéz lesz hozzászokni, hogy a C63-ban egy négyhengeres motor van. Hogy ez igaz-e, az várhatóan az októberi Párizsi Autószalonon fog kiderülni, ahogy az is idő kérdése, hogy a teljesen elektromos változat mikor érkezik.