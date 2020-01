Nem meglepő, hogy a német kormánynak van egy listája arról, alkalmazottaik milyen márkákat használhatnak céges autóként. A Bild szerint mindössze négy ilyen van, az Audi, a BMW, a Mercedes, és a Volkswagen, négy német gyártó.

Most azonban, hogy a Tesla Berlin mellett elkezdi építeni következő gyárát, ez megváltozhat. Bár ezt nem a német kormány közölte, de a Bild a cikkük szerint birtokában van ennek a listának, melyen már a Tesla is rajta van. A Teslarati szerint nincs konkrét modell, amelyet kijelöltek céges autóként való használatra, de valószínűleg így lesz, mégpedig egy lízingelt darab. Még érdekesebb az a bejelentés, amit Sabine Smentek államtitkár még korábban tett:

„Amennyiben a német gyártók nem tudnak olyan villanyautót gyártani melyben kiegészítő fűtés van, akkor külföldi márkákat is felveszünk a listára.” Emellett Beate Stoffers, oktatási államtitkár, akinek már van Teslája, korábban így nyilatkozott, miért döntött mellettük: „Ránéztem a kibocsátási értékekre, és a hatótávra. Emellett az ember szívesen támogat egy olyan céget, ami a berlini régióba fektet be.”

A kormánytagok két óráig tesztelhetik a különböző autókat, mielőtt választanak, melyiket szeretnék bérelni egy évig. Ezeket magáncélokra is használhatják, de mindig jegyezniük kell, hány kilométert tettek meg velük.

Ez is csak azt mutatja, hogy a német kormány is tisztában van vele, hazai gyártóik sok szempontból nem tudnak még felérni a Teslához. A körülmények alapján valószínűleg nagyon várják már, hogy a kaliforniai márka is csatlakozzon ehhez az elitklubhoz.