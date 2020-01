A Cybertruck eddig is jó pár furcsa másolatot ihletett, most pedig egy hasonlóan szögletes okostelefont is megterveztek. Az illően Cyberphone-nak nevezett készüléket a Caviar nevű gyártó készítette.

A Caviar Cyberphone alapja egy iPhone 11 Pro, és 64, 256, illetve 512 Gb-os verzióban érhető el, akár iPhone 11 Pro Maxként is. Az árakat nem tették közzé, de a Caviar rengeteg iPhoneból készült drága modellt árul, van egy, mely arany-, és gyémántberakásokkal tűzdelt, és százezer dollárba kerül. Várhatóan a Cyberphone sem lesz olcsó.

Mivel a telefon maga egy iPhone, a Caviar tulajdonképpen egy nagyon részletes tokot tervezett meg. A külseje titánból készült, és több fémlapból áll össze, hátul van egy rész a kameráknak. Az egyik legérdekesebb része a Cyberphone-nak, hogy a fedlapot lehajtva az egy tartóként funkcionál.

A Caviar videójában finoman odaszúr a Teslának, elmondva, hogy a Cyberphone a képernyő „tökéletes védelmét nyújtja”, miközben a videón a Cybertruck bemutatóján az ablakok védelmének elfuserált bemutatóját láthatjuk.

Azok, akiket érdekel a dolog, a Caviar weboldalán érdeklődhetnek az ár iránt, és örülhetnek a világszerte ingyenes postaköltségnek. A 9to5Mac szerint mindössze 99 darab fog készülni a telefonból.