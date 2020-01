Nem mindennap látni ilyesmit, csak ha az ember jókor van jó helyen. Hála gorgeouserika Instagram-felhasználónak, egy rövid videó jelent meg, amely nem csak azt mutatja meg, hogy a Tesla Cybertruck a SpaceX főhadiszállása körül császkált, de azt is, hogy benne Elon Musk, és a humorista Jay Leno ülnek.

Utóbbi ült a sofőrülésben, gyaníthatóan a duó egy szegmenst forgatott le a Jay Leno’s Garage autósmagazin következő részéhez. Musk, aki tudatában van annak, hogy filmezik, bele is integet a kamerába, nem nagyon zavartatja magát.

Várhatóan a műsorban majd Musk cégei lesznek a középpontban, nem véletlen, hogy a SpaceX központ körül forgattak. Emellett a Boring Company los angelesi tesztalagútja mellett is elhaladtak. Érdekes lehet, milyen eszmecsere folyt közte, és Leno között, bár ennek jó része valószínűleg nem kerül majd adásba. Leno amúgy nem ismeretlen a Tesla számára, nemrég egy Roadsterbe ült be.

Ahogy arról többször beszámoltunk, a cégnek eddig remek éve van. Nem csak a Model Y kiszállításai indulhatnak be jóval hamarabb a vártnál, de nemrég a Tesla tőzsdei értéke a százmilliárd dollárt is átlépte. A Model 3 gyártási problémái már a múlték.

A gyártó sanghaji új gyárát is rekordidő, 10 hónap alatt üzemképes állapotba hozta, amelyre más gyártók is felfigyeltek, és már a negyedik, Berlin melletti üzem engedélyei is megvannak. A tény, hogy a Tesla a Volkswagen, a BMW és a Mercedes-Benz otthonának fővárosa mellett telepedett le, szimbolikus erejű is, ezzel jelzik, hogy szeretnének globális szinten is meghatározó vállalat lenni.