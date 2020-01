A PSA csoport összes alkalmazottját, és családjukat kimenekíti Kína Vuhan tartományából, amely az új koronavírus-járvány kitörésének központja. A francia gyártó így 38 embert fog hazahozni, a kínai hatóságokkal, és a francia főkonzullal együttműködve. A munkásokat előbb Csangsa városában tartják karanténban, mielőtt hazautaztatják őket.

Mindemellett a csoport a Dongfenggel együtt a közös vállalkozásuk kínai alkalmazottainak védelmében is fellép. A francia cégek egyébként is nagy befektetők Vuhanban, hála a történelmi kapcsolatnak. A PSA a Dongfenggel együtt három gyárat üzemeltet, de a városban még a Renault francia beszállítóinak, a Valeonak és a Faureciának is vannak üzemei.

Múlt héten az Autonews Europe-nak egy szóvivő elmondta, a vuhani gyárat már a kínai újévkor bezártákl, de továbbra is elemzik, mit tudnak kezdeni a helyszínen dolgozó kollégáikkal.

Akiknek esetleg nem lenne ismerős a történet, december végén figyelt fel az Egészségügyi Világszervezet (WHO) több tüdőgyulladásos esetre Vuhanban, amelynek vírusa eddig egyetlen ismertre sem hasonlít, és mivel az ilyenek emberekre gyakorolt hatását sosem lehet tudni előre, ez mindig komoly gondot jelent.

Az új vírust egyszerűen koronavírusként emlegetik, de ebbe a családba a szimpla megfázástól a SARS-ig sok minden tartozik. A járvány elterjedésének megelőzésére tett lépések eddig nem voltak túl hatásosak, hiszen már az Egyesült Államokban, Kanadában, de több európai és ázsiai országban is jelentettek eseteket.