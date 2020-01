A Mercedes-Benz G-osztálya nem az első, ami eszünkbe jut a gyorsulási versenyekről. Hacsak nem a G63-ról beszélünk, melyben elég szufla van, hogy a legújabb sportkocsikkal is felvegye a versenyt.

Sőt, tulajdonképpen mindig is ez volt a helyzet, mióta a márka útnak indította a G-zászlóshajót, és ma az a ritka alkalom adatott meg, hogy megnézhetjük, mihez kezd egymással a G63-as két generációja.

A Carwow legújabb videója egy 2019-es, és egy 2018-as modellt ereszt össze. Ezek között komoly különbségek vannak. A régiben egy 5,5-literes, biturbós V8-as ül 571 lóerővel, és 750 Nm-es nyomatékkal, egy hétsebességes automataváltóval összekötve, ezek mindegyik kereket meghajtják.

Ellene az új G63-as egy 4,0-literes, biturbós V8-ast használ 585 lóerővel, és 850 Nm-es nyomatékkal. Benne egy kilencsebességes automataváltó dolgozik. A súlybeli különbség elenyésző, mindössze 10 kilóval könnyebb a régebbi darab.

Persze nem lőjük le az eredményt. A rajtot kell jól megnézni, a két autó szinte egyszerre indul be, de a verseny további része jóval simább. Emellett van egy nagyon érdekes fékteszt is a szokásos futamok mellett is a fenti videóban.