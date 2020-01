Közleményben jelentette be a Ford, hogy immár hazánkban is hozzá lehet jutni az új Ford Pumához. A modellt többfajta hajtáslánccal (hibrid, benzines, dízeles) is meglehet majd vásárolni.

Az elsőre nagyon kicsinek tűnő crossover külseje ne ijesszen meg senkit, ugyanis így is 436 literes csomagtartóval rendelkezik. Az elején hatalmas, kétrészes fekete hűtőrácsot láthatunk, emellett LED-es fényszórókat is kapott az autó. Négy karosszériaváltozat érhető el, az ST-Line, a Titanium, a Titanium X és az ST-Line X Vignale.

Galéria: Ford Puma (2019)

32 Fotó

A Puma enyhehibridként két változatban kapható, mindegyik az 1.0-literes EcoBoost motort párosítja egy 48V-os akkumulátorral. Egy 125, és gy 155 lóerős változata van ennek, amelyeket egy hatsebességes kézi váltóhoz rendeltek. Később jöhet automata váltós modell is, csakúgy, ahogy a benzines, és egy dízelmotorral hajtott variáns is.

Lehet, hogy a motorja nem a legerősebb az új Ford Pumának, de tele van tömve vezetési segédletekkel. A gyalogosokat figyelő rendszer, automata vészfék, guminyomásmérő, félautomata parkolási segédlet mind elérhető lesz.

A Ford Pumában egy hatalmas, 12,3 colos digitális műszerközpont is helyet kap, amelyet a felhasználó kényére-kedvére testre szabhat, az infotainment rendszer pedig a Ford SYNC 3 lesz, mely az Apple Car Playt, és az Android Autót is támogatja.