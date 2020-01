Az új Volkswagen Caddy még egy kedvcsinálót kapott februári bemutatója előtt. A decemberi vázlatok, amiket a gyártó kihozott róluk, sokkal sportosabb frontrészt, és vékonyabb fényszórókat ígértek, ahogy vártuk, a mostanin már jóval visszafogottabb – és valószínűleg pontosabb – képet látunk róla.

Elől a fényszórók, és a felső hűtőrács dizájnja ismerős lehet, ahogy a reflektorok között húzódó krómcsíkot is láthattuk már korábban. Oldalról nézve, a modell téglalap alakját igyekeztek kicsit feldobni egy görbülettel.

A sajtreszelő alakú alsó légbeömlő a nagyméretű alufelnikkel együtt várhatóan be lesz színezve a gyártási verzión. A decemberi verzió amúgy elvetett ötletei közül párat egy új változathoz, például egy terepre szánt személyszállító kisbuszhoz fel lehetne használni.

Az új Caddy alá várhatóan a VW új MQB platformja kerül, ennek köszönhetően valószínűleg merevebb, de könnyebb lesz, mint valaha. Emellett arra is alkalmas lesz, hogy a cég legfrissebb segédleteit, és elektronikai eszközeit is telepíthessék rá, sőt, akár hibrid hajtásláncokat is kaphat.

Korábbi kémfotók alapján egy széles infotainment rendszer lesz az autóban, magasan a műszerfalon, a sofőr felé döntve. Ha a híresztelések igazak, kétféle hosszal is elérhető lesz a kisbusz, teherszállítóként, hátsó ajtókkal, illetve személyszállítóként, nyitható csomagtartóval.