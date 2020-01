A Reutersnek nyilatkozó ügyre rálátó négy forrás mindegyike arról számolt be, hogy a Nissan gyakorlatilag rákényszerült a sokak szemében nem éppen szimpatikus lépésre, ugyanis az értékesítési számok nem várt csökkenésén túl a még Carlos Ghosn által elindított bővítési stratégia sem éppen úgy működött, ahogyan azt egykor kigondolták.

A költségcsökkentési programmal 2023-ig 4.4 milliárd dollárt spórol meg a vállalat, nyilatkozták ketten is a hírügynökségnek.

A pontos tervezet egyelőre nem ismert, ám a források arról számoltak be, hogy 4300, főként irodai alkalmazottnak kell majd új állás után néznie. A program itt nem áll le, hiszen két gyár bezárása is terítéken van, ami vélhetően érinti majd portfólióban lévő modellek számát és azok felszereltségi szintjeit is - nem kizárt, hogy mindkét esetben alacsonyabb kínálattal kell majd számolni.

Mindezeken túl japán második legnagyobb autógyártója a hirdetésekre és egyéb marketingtevékenységekre fordított összegeket is csökkenteni kívánja, a legtöbb elbocsátásra pedig az Egyesült Államokban és Európában lévő irodákban lehet számítani.

"A helyzet szörnyűnek nevezhető, egyfajta 'do or die' szituációba került a gyártó", nyilatkozta egy meg nem nevezett forrás a Reutersnek. Két másik forrás arról számolt be, hogy a tervezett intézkedésekről szóló javaslatot tavaly novemberben mutatták be a vezetőségnek, akik megadták a zöld jelzést annak végrehajtására.

A nemrég Japánból Libanonba szökő korábbi Nissan vezető, Carlos Ghosn úgy nyilatkozott, hogy ha nem változtat a Nissan, három éven belül a csőd veszélye is fenyegetni fogja, és úgy tűnik, nem csak a sértődöttség beszélt belőle.