Most már hivatalosan is bemutatta a Seat a Leon negyedik generációját. Számos kedvcsináló, és kiszivárgott kép után, örömmel közöljük az összes végleges információt a spanyol kisautóról, avagy a spanyol Golfról, hisz ez a márka legnépszerűbb autója: Eddig 2,2 millió darabot gyártottak le belőle, az új verzió fejlesztésébe pedig 1,1 milliárd eurót fektettek.

De megérte-e? Kezdjük kívülről: A jövőben a Leon csupán ötajtós, és kombiváltozatban lesz kapható, utóbbit Sport Tourer (ST) néven kell keresni. A frontrészt a gyártó hatalmas SUV-je, a Tarraco ihlette. Feltűnő a relatíve kicsi hűtőrács, amely esetleg a Hyundai i30-ra emlékeztethet. LED-es fényszórók is találhatóak itt, csakúgy, mint hátul, ezt azonban egy fénycsík összeköti. Innen is a Tarraco, illetve a Cupra Formentor konceptjének stíluselemei köszönnek vissza.

A külső visszapillantókba irányjelzők kerültek, és a teljes LED-es csomagot választók autóinak ajtó feletti lámpái indításkor a „Hola!” (spanyol köszöntés) szót vetítik ki.

Seat Leon 2020

Az autó méreteiről általánosságban azt tudjuk elmondani, hogy hosszabb, de nem olyan széles, mint elődje. Íme egy összefoglaló:

Milliméterben Hossz Szélesség Magasság Tengelytáv Leon Ötajtós 4.368 (+86) 1.800 (-16) 1.448 (-3) 2.686 (+50) Leon ST 4.642 (+ 93) 1.800 (-16) 1.448 (-3) 2.686 (+50)

Az ötajtós modell csomagtartója továbbra is 380 literes, míg a kombié 30 literrel, 617-re nőtt.

A négyes Leon a nyolcas Golfhoz, az új Octaviához, és a hamarosan érkező Audi A3-hoz hasonlóan a Volkswagen-csoport MQB Evo platformjára épül. Belül egy 10.25-colos digitális műszerfal, középen pedig egy 8,25, vagy opcióként 10 colos infotainment rendszer található. A gombok és kapcsolók nagyrészt eltűntek. A hangulatvilágítás szintén opcióként érhető el, a számtalan vezetési segédlet azonban az alapfelszereltség része lesz.

Ahogy a technológia nagy részét, így a motorokat is a Golftól, és társaitól örökölte meg az új Leon. Az alapszint egy 1.0-literes, 90 lóerős TSI darab, de ez 110, 130 és 150 lóerős kivitelben is kapható. A 110, és 150 lóerős motorok mellé 48-voltos enyhehibrid rendszert is lehet kérni, de csak DSG váltóval. A 2.0-literes TSI motorok 190 lóerős, DSG-váltós variánsa a csúcsa a műfajnak. Dízeles erőforrások közül egy 2,0-literes TDI érhető el, 115, vagy 150 lóerővel.

Újdonság a hálózatról tölthető 204 lóerős, 60 km-es hatótávú hibridek megjelenése, illetve még található egy 1,5-literes motor a tartományban, amely gázmeghajtásos. Itt a teljes lista:

1.0 TSI Három henger 66 kW (90 LE) 1.0 TSI Három henger 81 kW (110 LE) 1.5 TSI Négy henger 96 kW (130 LE) 1.5 TSI Négy henger 110 kW (150 LE) 1.0 eTSI (nur DSG) Négy henger/enyhe hibrid 81 kW (110 LE) 1.5 eTSI (nur DSG) Négy henger/enyhe hibrid 110 kW (150 LE) 1.5 TGI Négy henger/gázmeghajtás 96 kW (130 LE) eHybrid Plug-in-Hibrid 150 kW (204 LE) Összesen 2.0 TDI Négy henger 85 kW (115 LE) 2.0 TDI Négy henger 110 kW (150 LE)

Váltók esetén kézi, vagy DSG-váltók közül lehet választani. Az, hogy esetleg a táblázatban szereplőknél erősebb Leonok is érkeznek-e, egyelőre még megválaszolatlan kérdés. A Golfnak temérdek lesz variánsa, éppen ezért várható, hogy a Cupra Leon majd a Golf GTI, vagy a Golf R unokatestvére lesz, de egy 245 lóerős plug-in hibrid is a pakliban lehet.

Az új Seat Leon kereskedelmi bemutatója majd csak a Genfi Autószalonon lesz márciusban, a kereskedésekbe pedig 2020 második felében érkezhet meg. A márka az árakról még nem tett közzé információt, a jelenlegi sorozat legolcsóbban 6 501 680 Ft-ért szerezhető be.