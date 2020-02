Ez a nemrég az AutoTopNL által tesztelt, némi módosítással ellátott Mercedes-AMG E63S akár a legmegfelelőbb teljesítményorientált autó lehet családosok számára.

Mielőtt a jelenlegi divatterepjáró-őrület elindult, a Mercedes-Benz E-osztályához, és az ötös BMW-khez hasonló szedánok, és kombik számítottak a piac legkedveltebb luxusautóinak azok számára, akik sok utast és csomagot szeretnének furikázni. Az E63 sokáig ezek élmezőnyében volt, ezt a darabot elnézve nem is kételkedünk benne, hogy miért.

Arról sajnos nem rendelkezünk információval, melyik cég felelős ennek a kocsinak a 788 lóerős teljesítményéért. Így is rémisztő, mennyivel többet ki lehet hozni a gyárilag 603 lóerős, 4.0-literes biturbós V8-asból. Emellett az új felnik sem rosszak.

Az AutoTopNL ki is próbálhatta a szedánt, ezen pedig mindössze 3,06 mp alatt gyorsult százra, ami, ha figyelembe vesszük, hogy nedves úton folyt a teszt, egy nagyon komoly idő.

Hála a kőkemény V8-asnak, itt nem áll meg az autó, hanem 9,72 mp alatt a kétszázat is eléri, a negyedmérföldes távot pedig 10,67 mp alatt teljesíti. A 300 km/h-t is átlépte itt, és bár ezután le kellett lassítania, a leírás alapján az Autobahnon még nagyobb sebességet is elértek vele. Ezeket a számokat elsősorban szuperautóktól várnánk, szóval egyszerűen őrület, hogy az utóbbi években hova jutottak az E63 szerű szedánok.