Hasonló eseteknek nem lenne szabad megtörténnie, de mégis. Általában mindig óvatlan vezetés miatt történnek, komoly, sokszor halálos következményűek. A mai azonban nem az a nap: Pár órája történt egy baleset, melyben egy Mercedes-Benz GLE gázolt át egy női gyalogoson.

A hölgy sajnos be is szorult a terepjáró alá, de a baleset szemtanúi hősies módon leemelték róla a kocsit. Bár a sérüléseiről nincsenek információink, a nőt, miután kiszabadították, sokan már az okostelefonján látták babrálni.

Természetesen a hatóságok is riasztva lettek, de mire a helyszínre értek, az áldozat, hála az arra járók közbenjárásának, már szabad volt. No de akkor, hogy is történhet meg ilyesmi? Hogy nem látta a sofőr az előtte sétáló nőt?

Az időjárás elég jónak tűnik, és a baleset nappal történt. Egyértelmű, hogy nyomozás indul majd az ügyben, aminek a vége várhatóan egy gondatlan veszélyeztetés miatti eljárás lesz. Akárhogy is, legalább egy tucat ember kellett ahhoz, hogy a nőt kiszabadítsák a Mercedes alól. A járműn semmilyen sérülés nem látszik, se törött szélvédő, vagy lámpabúrák, tehát valószínűleg tolatott.

Emellett van még pár további kép is a helyszínről, amelyen az áldozat a kocsi alatt arccal lefelé fekszik, ami tovább erősíti, hogy itt baleset történt, és nem szándékosan okozták a dolgot. Így is, a mai modern segédletekkel, mint a tolatóradarok, vagy a hátra szerelt kamerák, furcsa, hogy ilyen előfordulhat.