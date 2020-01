Most, hogy az új nyolcas Golf ledobta álcáit, elkezdődött a várakozás a Golf GTI-re, és a Golf R-re. Az már ismert, hogy a GTI a márciusi Genfi Autószalonon mutatkozik be, és nemrég vethettünk is egy pillantást a hátsó felére.

Most egy, a Cochespias Instagram-oldalra posztolt kép mutatja meg az új Golf R-t, melyet Spanyolországban tesztelnek, méghozzá az Applus IDIADA nevű, Barcelona melletti kifutó közelében.

Sajnos csak a hátulját láthatjuk, de a négy kipufogócső elárulja, hogy ez a Golf R. Nincs álca, bár azt már tudjuk, hogy hogy néz ki az új Golf, a Golf R innen megkapta a szögletesebb hátsó lámpákat. Visszagondolva a GTI ennél azért kicsit aggresszívebben nézett ki.

Mivel ez egy prototípus, valószínű, hogy sok alkatrész még fel sincs szerelve, és meg is lepnénk lepve, ha ilyen szerényen nézne ki az új Golf R. És bár a külső változások lehet, aprók lesznek, a motortérben mindent fenekestül felforgatnak a németek.

Egy nemrég kiszivárgott kép mutatja a teljesítményeket az összes nyolcas Golfnál, itt látszik, hogy a Golf R 328 lóerőt kaphat. A Golf GTI azonban csupán 241 lóerőt sajtol ki 2.0-literes négyhengeres turbómotorjából, ami 13 lóerős növekedés. Állítólag még egy keményebb, 350 lóerős, Golf R Plusnak hívott változat is érkezhet, de ez nem fogja elérni a korábban emlegetett 400 lóerős álomhatárt. A Golf R várhatóan júliusban, a Goodwood-birtokon rendezett Festival of Speeden kerülhet majd bemutatásra.