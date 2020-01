A Fiat szeretné a Tipo európai, és más piacon mutatott vonzerejét növelni, és reméli, az új „More” csomag, mely a kompakt összes verziójához elérhető, segít nekik ebben. A ferdehátú. szedán és kombi karosszériával is elérhető Tipo More ötféle kiszerelése kevesebb pénzért jobb felszereltséget ajánl, ezzel a kiegészítők árán akár 50%-ot is lehet spórolni.

Röviden összefoglalva, a More a Tipo jelenlegi változatainak erősségét igyekszik kihangsúlyozni. A Sport, és az S-Design sportosabbak, a Lounge kényelmesebb, míg a Mirror és a Street technológiailag jobban felszereltek lettek.

A Tipo Sport és a Tipo S-Design esetében a csomag egy kontrasztos fekete tetőt, illetve 18 colos, kéttónusú alufelniket tartalmaz a Mopartól. A Fiat Tipo Lounge-ba xenonos izzók, sötétített ablakok, és a gyártó Safety csomagja kerültek alapfelszereltségként.

A sötétített ablakok a Mirrorhoz is bekerültek, az automata klímavezérlő, illetve a parkolási szenzorok mellett. Végül, a Tipo Street, melynek fekete beltere, érintőképernyős rádiója, illetve bőrborítású kormánya van, illetve az Uconnect szolgáltatásai is elérhetőek a kezdőáron.

Más változásokat nem említ a gyártó, azaz a motorok az eddig ismertek lehetnek: egy 1,4-literes négyhengeres szívómotor 94 lóerővel, egy 1,4-literes T-Jet négyhengeres turbó 120 lóerővel, egy 1,3-literes MultiJet turbódízel 95 lóerővel, és egy 1,6-literes Multijet turbódízel 120 lóerővel.