A Volkswagen-csoport komolyan megnövelte hálózatról tölthető elektromos autói eladását 2019-ben, tavaly több, mint 140 ezer ilyen járművet adtak el, mely 80%-os emelkedés 2018-hoz képest. Mivel világszerte 10 974 600 autójuk kelt el, ez azt jelenti, hogy ezek 1,3%-a volt elektromos.

Összehasonlításképpen, a Volkswagen, mint márka, 80 ezer darab eladott autóval büszkélkedhet, ezek nagy része villanyautó volt. A maradékot az Audi és a Porsche hozhatta, hisz a többi márka még csak most indítja elektromosautó-programját.

Ezzel a tempóval a cégcsoport 2020-ban át is lépheti a 200 ezres határt, főleg, mivel a VW ID.3 értékesítésének megindulása mellett az Audi hibridjei, és a Porsche Taycan eladásai is csoroghatnak, illetve a Seat és a Skoda is érkezhetnek új modellekkel.

A csoport mérete, és az MEB platformba ölt hatalmas pénzek segítségével a VW pár éven belül a világ egyik legnagyobb elektromos autógyártója lehet. A kérdés csak az, hogy ez elég lesz-e ahhoz, hogy utolérjék a Teslát?