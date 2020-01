A Sony Vision-S konceptautója felkészületlenül érte a SEMA látogatóit. A cégnek eddig semmi köze nem volt az autókhoz, hacsak azt a rengeteg versenyszimulációt nem számoljuk, amelyek a konzoljaikra jöttek ki.

A techóriás „belépése” az autópiacra stílus szempontjából nem tűnt elhamarkodott lépésnek. A négyajtós szedán ebből a szempontból simán felveszi a versenyt ma is árusított darabokkal, szóval szerintünk e téren van a Sonynak jövője. No de mi lenne, ha a Sony tanulmánya egy kupé lenne? – tette fel a kérdést Nikita Aksyonov tervező, és fel is töltött pár képet Behance-ére, hogy meg is válaszolja azt.

A Vision Coupe névre hallgató modell bemutatja, mit mutathatott volna be a Sony az ezüstös villanyszedán helyett, és egyáltalán nem is néz ki rosszul, sőt, a kevesebb ajtó, és simább tető még jobban is áll neki. Az aranyszínű festés némi karaktert is ad, és feledteti velünk, hogy 33 szenzor van benne, melyek a környező autókat, és embereket érzékelik.

A renderképeken látni, hogy a modellező a kontrasztos üvegtetőt megtartotta. Kicsit kisimultabb így a dolog, és várhatóan például a Taycan ellen lehetne csatába küldeni ezzel az ábrázattal.

Sajnos a Sony tanulmánya végül se szedánként, se kupéként nem kerül gyártásba. A Vision-S projekt vezetője, Izumi Kawanishi, aki a Sony robotikai részlegét is irányítja, elmondta, a cég nem szeretne autógyártóvá válni, ez csupán az ő hozzájárulásuk az autóipar jövőjéhez, ami kár, mert nagyon kellenének az ilyen kellemes külsejű darabok az egyre nagyobb számban jelen lévő villanyautók közé.