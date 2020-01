Ahogy arról már beszámoltunk, egy orosz szerelő nem bírta kivárni a Tesla Cybertruck hivatalos piacra kerülését, így maga készített egy prototípust a gyártó által közzétett paraméterek alapján. A Kik Review nevű csatorna volt az alapötlet kiagyalója, de a munkát a már jól ismert Garage54 csapata fejezte be.

Mivel a Cybertrucknak biztonsági okokból még további módosításokon kell átesnie, könnyen lehet, hogy az orosz verzió merészebben néz majd ki a végleges változatnál, bár Muskot ismerve, nem fogja hagyni, hogy túlságosan letisztultan kerüljön piacra a modell.

A mostani videóban láthatjuk, mennyire jól lett elkészítve ez a másolat, az eredeti terv szögeit, sötétített ablakait, és hatalmas kerekeit is átvette. Hogy megmutassák alkotásukat, egy havas mezőn próbálták ki a fiúk a kocsit. Ahogy arról már korábban szó volt, ezt a Cybertruckot belsőégésű motor hajtja, de így is sikerül beragadni vele a térdig érő hóba. Később látható, ahogy az autó le van parkolva Novoszibirskben, a Transz-szibériai vasútvonal állomásának közelében, és legyen bármilyen zord az időjárás, a látványosság így is sokakat arra késztetett, hogy közelebbről megtekintsék.

Az egyik műsorvezető szerint „nagyon is vonzza az emberek figyelmét,” ami „király, mert így mindenki, aki erre jár, lefényképezi.” Nem is csoda, mert a videóban egy S-osztályú Mercedes mellé leparkolt Cybertruck egyszerűen nem eviláginak néz ki.

A műsorvezetők szerint nem fogják szétszerelni az autót, és miért is tennék? Ez eddig a legjobb Cybertruck prototípus, amit valaha láttunk, és jó bepillantást enged a közeljövőbe. Ha valaki elfelejtette volna, az eredeti legerősebb, hárommotoros változata mindössze három másodperc alatt van százon, és nagyobb hasmagasságával vélhetően a havas körülményeket is jobban bírja, mint orosz klónja.