Rengeteg, a hírek szerint az új Skoda Octavia Scoutot, és a Skoda Octavia RS-t ábrázoló kép került ki az internetre. Az Octavia Club fórumon közzétett képek alapján az Octavia RS hűtőrácsa teljesen fekete lesz, és agresszívebb lökhárítót visel majd, nagy légbeömlőkkel. Emellett új ködlámpát, és splittert is láthatunk rajta.

A stílusbeli változások hátrébb folytatódnak, mindkét modell fekete visszapillantókat kapott, és az ablakok is feketével vannak körvonalazva. Emellett sportos oldalköpenyek és felnik is láthatóak, melyek egy nagy teljesítményű fékrendszert rejtenek. Hátul új lökhárító, és kétcsöves kipufogórendszer látható, de ezek a változások nem olyan szembeötlőek. A szedán egy hátsó spoilert is kap.

A korábbi teaserhez képest némi ellentmondás, hogy ott a VI RS logo az autó hátuljának bal oldalán volt, és a VI rész vörössel, az RS pedig feketével volt jelölve. Itt azonban a jobb oldalon van a logó, a V feketével, az I vörössel, az RS pedig krómbetűkből van kirakva. Persze ez kis különbség, és lehet a Skoda más jelölést használ a hagyományos, és hibrid verziók megkülönböztetésére.

Ezt még meglátjuk, a hibridben azonban biztosan egy 1,4-literes benzines, és egy 13 kWh-s akkumulátor által hajtott villanymotor van, amivel 245 lóerőre lesz képes, 400 Nm-es nyomatékon. Ezzel kb. 7 mp alatt gyorsul százra, és 55 km-t tud majd tiszta elektromos meghajtással megtenni. A hagyományos változatok 2,0-literes benzines, és dízeles modelleket jelentenek, előbbi a hibridhez hasonló, utóbbi pedig 200 lóerő körüli teljesítménnyel.

Az Octavia Scout messze nem ilyen merész, inkább egy kombira hasonlít. A műanyag elemek, és az alumínium művédőlemez azonban itt is újításnak számít. Itt a motorválaszték várhatóan a szokásos marad, míg a kocsi kapott 15 mm körüli plusz hasmagasságot.