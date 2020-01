Egy nagyon ritka, New Stratost árvereznek majd el a Bonhams aukciós ház februári, párizsi eseményén, az autó pedig a szakértők szerint akár egymillió dollárért (kb. 296 millió forint) is elkelhet.

A Manifattura Automobili Torino, azaz a New Stratost építő vállalat mindössze 25 darabot tervez belőle megépíteni. A cikk tárgyaként szereplő darab az első lesz, melyet legyártottak, és elkészülte óta mindössze háromezer kilométert futott.

Minden New Stratos a Ferrari 430 Scuderia alvázára épül, és a hajtásláncot is a vörösöktől veszik át. Hogy a kocsi méltó utóda lehessen a legendás eredeti Lancia Stratosnak, az MAT a tengelytávot 200 mm-rel lerövidítette, és az utasteret acélcsövekkel tették ellenállóbbá. Hátul a Ferrari legendás, 4,3-literes V8-as szívómotorja található, 540 lóerővel, ami 37-tel több, mint a Scuderiáé.

Ez a modern változat 50 kilóval könnyebb az autónál, mely az alapjául szolgált, emellett egy hatsebességes, nyílt karú váltó az, ami teljessé teszi az autentikus vezetési élményt.

A konkrét New Stratos, amiről beszélünk, még egy 2009-es 430 Scuderiaként született meg, melybe tulajdonosa 30 ezer kilométert tett. Az átalakítás tavaly fejeződött be, március 25-én pedig regisztrálva is lett a kocsi. Fehér alapon az Alitalia festését kapta meg, illetve raliautók ihlette fényszórók kerültek az elejére. Az MAT az átalakításért 500 ezer eurót (163 millió forint kb.) kér el, de csak abban az esetben, ha valaki egy Ferrari 430 Scuderiát is visz magával.