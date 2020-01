Íme egy verseny, amit még biztosan nem láttunk előtte, bár őszintén szólva, a drón a szuperautó ellen felállás nem igazán számít versenynek. Ha az lenne, akkor nem lenne ennyi menő kép a GT-ről, ahogy letudja a pályát. Szóval ez nem a szokásosan a Dragtimes Youtube-csatorna által szállított tartalom, de jó más szemszögből látni a Ford szuperautóját.

Azt is érdekes látni, hogy kacsázik végig a Ford GT egy szűk autókrosszpályán, még ha ez nem is a legbonyolultabb. A GT így is nagyjából 110 km/h körüli sebességeket tud elérni, ami azért bőven messze van a 348 km/h-s végsebességtől. Éppen ezért alkalmas a Homestead Miami Speedway hasonló drónfelvételek elkészítésére: Egyenesben nem tudná tartani a lépést a Forddal.

Több nekifutás is volt, és mivel a Ford kellett, hogy a kamera középpontjában legyen, minden alkalommal ő ért előbb célba. Volt azonban egy másik autó is a helyszínen, amely akár jobban teljesíthetett, mint a GT, még ha a rajongók nem is fognak ennek örülni.

A videó végén egy Tesla Model 3 Performanceba ülhetünk bele, amely szintén eléri párszor a 110 km/h-t a pályán, és a kanyarban is hasonlónak tűnik a tempója. A Tesla köre kevésbé drámai, talán mert benne nem sikolt végig a motor. Pontos köridőket nem tett közzé a csatorna – az majd egy másik videóban érkezik -, de szemre mindkét kocsi kb. 55 mp alatt teljesítette a távot.

Az autokrossz-versenyek persze a Model 3 féle kisebb autóknak jobban fekszenek, míg a GT hátsó kerekeit hajtó hatalmas erő hátrányt jelenthet egy ilyen rövid, kanyargós pályán. Hamarosan jelentkezik a Dragtimes a pontos időkkel, mi pedig igyekszünk megosztani azt is.