Hiába vagyunk az új Seat Leon január 28-i bemutatójának küszöbén, a mérnökök továbbra is fejlesztik csendben a kompaktot, ahogy a kémfotók mutatják, már hálózatról tölthető hibridként is. Sőt, most, hogy a Cupra külön márka lesz, várhatóan ez a modell lesz a Leon-piramis csúcsán.

Így is megjegyeznénk, mivel a sofőr oldaláról nem készült kép, és a VW-csoport hibridjeinek aljzata általában itt található, így sem vagyunk benne biztosak, hogy ez a hibrid lesz. Ami kevésbé valószínű, hogy ez egy enyhehibrid, de ez nem magyarázná meg a baleset esetén a tűzoltókat az autó elektromosságáról figyelmeztető matricákat.

Galéria: 2020 SEAT Leon Plug-In Hybrid spy photos

10 Fotó

Az új Golf, és Skoda Octavia hálózatról tölthető hibridek, melyek ugyanazt a platformot használják, mint az új Leon, egy 1,4-literes benzines motort, és egy villanymotort hordoznak, ez összesen 201 lóerőt jelent, míg a 13 kWh-s akkumulátor 55 km-ig nyújt elegendő naftát, a Leon várhatóan ugyanígy fog kinézni.

Bár stílusa, és teljesítménye alapján csábító, hogy a ferdehátú, teljesítményközpontú kisautók (lásd még: Toyota GR Yaris) mellé soroljuk, inkább majd a Cupra változata lesz majd, amelyre ez igaz lehet. Az ugyanezt a hajtásláncot kapja majd, de kicsit felpumpálva, 241 lóerővel, ezzel valahol 6-7 mp körül ér el százra, és szintén 55 km-t tud majd tisztán elektromosan közlekedni.

A Cupra ennél egy még erősebb verziót is piacra dob majd, az a Volkswagen Golf R 2,0-literes turbóját kapja majd, amely 328 lóerőre lehet benne képes kiszivárgott információ szerint. A rejtély egy darabjára jövő héten fény derül, mivel a Seat ekkor mutatja be at új Leont, a Cupra pedig később érkezhet.