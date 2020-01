A Honda NSX-ek egyre népszerűbbek lesznek a klasszikus sportkocsik piacán, a sokadik éve gyártott modellnek ma is különleges helye van a gyűjtők szívében. És bár legtöbbjüket nem használják sokat, néhánynak így is szép kis összeg szerepel a kilométer-számlálóján, tökéletes állapota mellett.

Ez a helyzet ezzel a sárga darabbal még 2002-ből, melyet nemrég vásárolt meg mindössze harmadik tulajdonosa, és 273 530 km-t futott. De nem emiatt a legérdekesebb az autó, ha jobban utánanézünk, kiderül, hogy első tulajdonosa 2009 forma-1-es világbajnoka, Jenson Button volt.

Ő egykor még céges autóként kapta meg ezt a szörnyeteget, amikor a BAR Hondánál versenyzett, tőle valaki máshoz került, aki, úgy néz ki, mindenhova ezzel járt. Ezután került a Minutia Detailing látókörébe, akiknek tulajdonosa kapott az alkalmon, és megvásárolta ezt a mitikus darabot. A tény, hogy egy volt Forma-1 versenyző vezette egykor a kocsit, meggyőzte őt, és ma már ő használja napi szinten a Hondát.

Az NSX-et még ma is úgy emlegetik, mint az első autót, ami szembe mert szállni az olasz szuperautókkal, rengeteg aluminiumból készült elemével. A Minutia Detailing által közzétett videóban Mike, az új tulaj mesél el pár dolgot róla, például, hogy a belteret vadászgépekről mintázták, így a sofőrök 360 fokban kiláthatnak belőle. És persze az sem utolsó tényező, hogy hallhatjuk benne a V6-os Honda motor nyolcezres percenkénti fordulatszámának énekét.