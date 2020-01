A Volvo elindította az XC40 Recharge P8 AWD, a cég első teljesen elektromos autójának az előrendelését. Már eddig is vásárlók tízezrei érdeklődtek a modell iránt, és már most több ezer rendelés érkezett, holott még hivatalosan nem is indult meg az értékesítés. A gyártás, illetve a vásárlókhoz való kiszállítások azonban még idén megkezdődnek.

Ez a kezdeti szám jelzi, milyen komoly igény van a Volvo Recharge sorozatára, mely név hálózatról tölthető hibridjeiket, illetve villanyautóikat takarja. A cég 2025-ben már szeretné eladásai egyik felét hibrid, másikat teljesen elektromos autókként lebonyolítani.

Galéria: Volvo XC40 Recharge (2020)

57 Fotó

A svéd gyártó tavaly 46 ezer hálózatról tölthető hibridet adott el tavaly, amely 23 %-os emelkedés 2018-hoz képest, míg a 2017-es számnak több, mint a duplája. 2019 negyedik negyedévében a Volvo európai eladásának 20%-át a hibridek tették ki.

Ugyanebben a régióban a cég azt is tapasztalta, hogy egyre többen veszik igénybe internetes konfigurátorukat, legalább a megvásárolt autók harmada ezen keresztül lett testre szabva.

Az XC40 Recharge P8 az első tag a Volvo elektromos családjában, ami igazi mérföldkő lehet a cég számára, emellett ez az első Volvo, melynek infotainment rendszerén a Google Androidja található meg. Az összkerékmeghajtású autó 400 km feletti hatótávval rendelkezik, és 408 lóerőt tudnak motorjai. Gyorstöltővel 40 perc alatt lehet 80%-ra tölteni őket.