A Mercedes-Benz EQ elektromos kínálatának beindítása nem a tervek szerint megy, hogy enyhén fogalmazzunk. Eredetileg az EQC árusításának 2020 elején meg kellett volna indulnia. Az EQC kezdőára mind a Tesla Model X, mind az Audi e-tron, de még a Jaguar I-Pace alá is lett lőve, ez pedig komoly előnyt jelenthet neki.

Azonban egy csúszás miatt a modell csupán 2021-ben érkezik meg a piacra. Tovább ront a helyzeten, hogy az EQC 2020-as termelési számait is meg kellett kurtítania a Mercedesnek. A Daimler eredetileg úgy számolt, 25 ezer darabot már tavaly el kellett volna adniuk, azonban végül csak hétezer készült el ezekből, emiatt kellett az idei termelési számokat hatvanezerről harmincezerre csökkenteni. Az ok az LG Chem akkumulátorcella-készleteinek megcsappanása.

A Daimler munkatanácsának vezetője, Michael Brecht elmondta, a cégnek nehezére esik kielégíteni akkumulátorkeresletét, mióta a Tesla felvásárolta az akkumulátorgyártásban érdekelt Grohmann Engineeringet, akiket korábban még a Mercedes-Benz bízott meg azzal, hogy építsék meg saját akkumulátorgyárukat. Azóta a termelési számon javítottak, az eredeti céltól még így is elmaradó, ötvenezer EQC elkészítésére számítanak idén.

Ebből a szerencsétlen közjátékból várhatóan a Mercedes német riválisai, az Audi és a BMW fognak profitálni. Előbbi már eleve előnyből indul velük szemben, hiszen az e-tronnal már bőven folyik a kereskedés, míg a BMW iNextjének gyártása 2021-ben kezdődhet.

Szóval bár a vásárlóknak tovább kell várnia arra, hogy az EQC volánja mögé ülhessenek, az EQ almárka kínálata így is bővülni fog. Nemrég érkezett egy kedvcsináló a Vision EQS tanulmány által ihletett EQS szedánhoz, amely idén lesz bemutatva, és a Porsche Taycan ellenfele lehet, de idővel az S-osztály elektromos megfelelőjévé is válhat. Esélyes, hogy ez a bemutató a márciusi Genfi Autószalonon meg is történik.