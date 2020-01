A Skoda hivatalosan is bejelentette, hogy az Octavia RS következő generációjának bemutatója a márciusi Genfi Autószalonon esedékes, mely március 3. és március 15. között kerül majd megrendezésre.

Az Octavia iV RS névre hallgató modell lesz az RS teljesítményközpontú sorozat első zöldtechnológiás tagja, olyan nevekkel osztja meg a platformját, mint a később érkező VW Golf GTE, vagy az új Cupra Leon.

Galéria: 2020 Skoda Octavia RS iV teasers

A sportos cseh kocsi egy 1,4-literes, benzines TSI-, és egy villanymotort kap majd összesen 245 lóerős teljesítménnyel, és 400 Nm-es nyomatékkal. Ezzel 100 km/h-ig 7 mp körüli idő alatt ér el, míg a 13 kWh-s akkucsomag 55 km-es tisztán elektromos hatótávot biztosít neki.

Ahogy a nyolcas Golfon belüli rokona, az Octavia RS is elérhető lesz hagyományosabb hajtásláncokkal is. Ezek között ott van a VW EA888-as 2.0-literes négyhengeres turbója, illetve a hibridben is megtalálható erőforrás villanymotor nélkül, 250 kilóval könnyebben.

Dízeles változat is lesz, ez várhatóan egy 2,0-literes TDI lesz némi átalakítással, ami plusz 15 lóerővel erősebbé teszi, összesen valahova 200 lóerő köré hozva a teljesítményt. A Kodiaq RS 2.0-literes dízeles biturbója azonban várhatóan nem lesz felhasználva.