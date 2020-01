A tegnapi nap kezdtek el egyre több helyen cikkezni arról, hogy a dízeles Suzuki Vitara (ezt nem gyártják hazánkban), és a Jeep Grand Cherokee motorvezérlő szoftverében is olyan szabályozást találtak, ami miatt a modellek több nitrogén-oxidot eresztenek a levegőbe, mint a teszteken.

Ez Hollandiában amúgy is nagyon kényes kérdés, hisz ott idén márciustól 100 km/h-ra is csökkentik az autópályákon a sebességhatárt, hogy a kibocsátás csökkenjen, és a holland közlekedési hatóság (RDW) is arról tájékoztatta a gyártót, hogy amennyiben nem orvosolják a dolgot, Európa szerte betilthatják a modell árusítását.

A Jeep már közölte, hogy megtalálták a megoldást a problémára, és ma a Suzuki is kiadott egy közleményt, miszerint a dízeles Vitara - melynek motorját egyébként a Jeepet is birtokló FCA-csoporttól kapták, és már nem is gyártják - tavaly ősszel kapta meg a riportot a tesztekről, melyben azt kérték, február közepéig kell reagálniuk az abban leírtakra, és továbbra is teljes együttműködésükről biztosították őket.

Forrás: hvg.hu