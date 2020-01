Nincs idegesítőbb annál, amikor a lámpa nélküli zebránál áll az ember, és hiába menne át, egyszerűen senki nem hajlandó megállni neki - ennek tökéletes példája kerólt bemutatásra egy, a Bp.-i Autósok Közössége által megosztott videón:

Ezen jól látható, hogy a kijelölt gyalogátkelőhelyet egy tábla is jelzi, ennek ellenére a gyalogosnak, aki a zebra mellett vár senki nem hajlandó megállni, csak az utolsó kettős lassít le, ők is csak ideiglenesen, így sikerül is majdnem elkapniuk őt.

Forrás: Youtube via bpiautosok.hu