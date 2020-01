A Vision IN tanulmány kezd alakot ölteni, hála annak, hogy vázlatok helyett most már egy videót is közzétett róla a Skoda, melyen egyedi stíluselemeit csodálhatjuk meg közelebbről.

Elől a kiállításra készülő autó megvilágított, kristállyal körbevett hűtőrácsokat vonultat fel, egy szintén megvilágított logóval, melyek a LED-fényszórókkal együtt meghatározzák a modell kinézetét. A hátsó részt is látni részletesen, itt is a fénnyel játszanak a csehek. Az utastérben további kristályelemeket látni a műszerfalon, a váltón, és a virtuális cockpit alatt.

A Vision IN egy speciális grafikus rendszerrel ellátott, külön álló infotainment rendszert, többfunkciós, Skoda feliratú kormányt, illetve barna-fekete bőrdekorációt kapott az ülésekre. Emellé még rengeteg vezetési segédlet érkezik.

A kifejezetten az indiai piacra fejlesztett MQB-A0-IN platformra felhúzott konceptautó egy olyan gyártásba kerülő darabot vetít elő, mely valamikor még idén kerülhet piacra. 4260 mm-es hossza 19 mm-rel nagyobb a Kamiq európai, de 130 mm-rel rövidebb a kínai változatánál, tehát várhatóan más kompakt crossoverek riválisa lesz a piacon. A Vision IN teljes részleteit és talán egy nagyobb galériát is a február 5-én kezdődő Indiai Autóexpón fognak várhatóan közzé tenni.