Bár néhány gyártó már bejelentette, hogy nem vesznek részt az idei Genfi Autókiállításon, az olyan startupoknak, mint az Aiways az ilyen események jelentik a legnagyobb esélyt, hogy ellopják a showt a hagyományosabb márkáktól, és magukra tereljék a figyelmet.

A kínai gyártó be is jelentette, hogy a U6ion névre hallgató tanulmányautó világpremierje is a svájci kiállításon lesz, ezzel együtt semmi más információt nem tettek róla közzé.

Mellette lesz a színpadon U5-ös elektromos SUV-jük (lásd galériánkat) európai piacra szánt változata is, amelynek a második negyedévben kezdhet meg az értékesítése, és 25 ezer eurós ártól (kb. 8 millió forint) lehet megvásárolni. Ez azt jelenti, hogy jóval a hasonló magasan ülő villanyautók alatti áron lesz elérhető, nagyjából a Renault Zoe fekvésében.

A cég európai elnök-vezérigazgatóhelyettese, Alexander Klose elmondta: „A Genfi Autókiállítás komoly mérföldkő lesz az Aiways számára, nagy dolgokat jelentünk be európai terveinkkel kapcsolatban. Partnereinkkel való, eddig példa nélküli együttműködésünknek hála forradalmian új felhasználói élménnyel vesszük fel a versenyt a legjobbakkal.”