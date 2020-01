A Maruti Suzuki egy új elektromos crossover tanulmányautó, a Futuro-e sziluettjét tette közzé kedvcsinálónak a február 7. és 12. között megrendezésre kerülő Indiai Autóexpón való leleplezése előtt.

A bemutatott kép alapján a villanyautó egy kisimult crossovernek tűnik, melyet szembeötlő első, és hátsó fényszórók, illetve csábító tetőlemez jellemeznek. Az Indian Autos Blog kérdésére a Maruti Suzuki India tervezőinek ügyvezető igazgatója, CV Raman elmondta:

„A Futuro-e tervei a kupék, és az SUV-k közé tehetőek. Nagyban elüt a fősodratú divatterepjáróktól, és a hasonló indiai modellek külsejének mércéjét igyekszünk megemelni vele. A Futuro-e koncepció mutatja elkötelezettségünket, hogy izgalmas autókat készítsünk a jövő generációnak. Ez a mi víziónk az indiai autópiac jövőjéről.”

Bár az előnézet alapján is ígéretesnek tűnik az autó, és remek tanulmányautónak tűnik, várhatóan gyártásba is fog kerülni, ami azt jelenti, hogy komoly változásokon eshet át, mire a gyártósorról legurul.

A Suzuki indiai szárnya az elektromos hajtásláncról nem közölt részleteket a kiállítás előtt, de valószínű, hogy egy végleges változat amúgy is hagyományos motorral kerülne piacra, esetleges zöldebb opcióval. Arról is vannak hírek, hogy a crossovernek a Toyota berkeiben is érkezhet egy változata 2021-ben.