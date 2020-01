A Volkswagen ausztrál részlege vezeték nélküli hozzáférést enged az Apple Carplayhez az országban a következő 18 hónapban értékesített összes modellhez az MIB3 névre keresztelt infotainment rendszerrel együtt a Polótól az Amarokon át a Transporterig.

A korábban eddig a szigeten a BMW által ajánlott „App Connect Wireless” alkalmazás lesz megtalálható a harmadik generációs rendszeren, emellett az eSIM internetes kapcsolat is elérhető lesz idővel. Az MIB3 a frissített Passat 140 TSI Businessben debütál majd.

Bár eleinte a hírek arról szóltak, hogy a rendszert csak a 9.2 colos Discover Pro infotainment-csomagot kérők kapják meg, most úgy néz ki, a standard, Discover Media csomagnál is alap lesz. A Volkswagen Australia szóvivője, Kurt McGuiness azt is elmondta, miért:

„Még egyelőre korai látni, hogy milyen ajánlatok lesznek elérhetőek, amikor 2015-ben bevezettük az Apple CarPlayt, gyakorlatilag alapfelszereltséggé tettük az autókban. Most, hogy technológiai generációváltás esedékes, nem tehetjük meg, hogy egyes modelleket vezetékes, másokat pedig enélküli kapcsolattal adunk. Az infotainment rendszerek a modellekkel együtt frissülnek majd, ez lesz a bevett módszer.”