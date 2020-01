A Reuters beszámolója szerint a 2011-2019 között gyártott Corolla, a 2012-2018 között gyártott Avalon, a 2013-2018 között gyártott Avalon Hybrid és a 2011-2013 között gyártott Matrix típusok lehetnek érintettek a visszahívási akcióban. Világszerte 3.4 millió autó érintett a problémában, ezek közül 2.9 millió az Egyesült Államokban van forgalomban.

Egy elektromos érzékelő hibásan működhet baleset esetén, mert nincs kellő védelemmel ellátva külső kéretlen jelek ellen. Ez azt eredményezi, hogy a légzsákok vagy csak részben, vagy egyáltalán nem fognak kinyílni balesetkor, emellett problémák léphetnek fel a biztonsági övek előfeszítőiben is.

A Toyota már tájékoztatta a márkakereskedéseket a problémáról, a tulajdonosokat pedig március közepéig értesítik a problémáról, kifejezetten ajánlva, hogy foglaljanak időpontot valamelyik javításra szakosult márkaszervizbe, ahol, ha szükséges, extra zajvédelmi réteget építenek be a légzsák központi modulja és a többi kábel közé.

Az NHTSA adatai szerint 12.3 millió potenciálisan rossz légzsák volt forgalomban különböző gyártóktól tavaly áprilisban. Biztonsági kampányt indítottak több szakértő segítségével, melynek keretein belül vizsgálták az új Toyota Corollát is, gyanítva a légzsák nem rendeltetésszerű működését. Két baleset esetében is, melyek közül az egyik halálos kimenetelű volt, úgy találták, hogy a légzsák nem működhetett megfelelően.

A visszahívást kiterjeszthetik több gyártóra is. A TRW által készített légzsákvezérlőt több mint 12 millió autóba építették be 2010 és 2019 között. A Toyota mellett a Fiat-Chrysler, Honda, Hyundai, Kia és a Mitsubishi autókba is ez az alkatrész került. A hibás alkatrészek eddig 8 halálesetet okoztak. Egyes cégek már visszahívtak bizonyos modelleket, melyekbe a TRW vezérlő került, a legutóbb pedig a Fiat-Chrysler csoport ismerte el, hogy 3 halálesetért és 5 sérülésért felelős az alkatrész, amikor 2016-ban 2 millió autót hívtak vissza.

A Hyundai és a Kia 4 halálesetről és 6 sérülésről (mind Észak-Amerikában) tájékoztatta a médiumokat a 2018-as visszahívás keretein belül, ebben 1 millió autó volt érintett.

A TRW légzsák vezérlője nem kapcsolódik a széleskörű Takata visszahívásokhoz, akiknek a légzsákja minden előzmény nélkül robbanhatott fel.