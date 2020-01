Hétfőn jelentette be a Subaru tervét, miszerint 2035-re teljesen villanyautókból álló kínálatot szeretne, és egy rövid előadás keretében be is mutatták első tanulmányukat egy általuk fejlesztett elektromos autóról.

Azaz nem csak általuk fejlesztett, mivel ebben a projektben a Toyota is részt vett. A crossover 2025-ben kerülhet piacra, és bár a bemutatott darab csupán egy agyagszobor volt, még így is jó rálátásunk van arra, mire készülhetünk.

A külsőt elsősorban a szögletes vonalak jellemzik. Ahogy sok, már ma a piacon lévő villanyautó esetében, itt is elmarad a hagyományos értelemben vett hűtőrács, de a frontrész oldalán találunk dísznek szánt légbeömlőket is. A fényszórók helyét sötéten hagyták.

A képeket elnézve egyértelmű, hogy a Subaru a lehető legnagyobb utasteret szeretné kialakítani, így a meredek lejtésű szélvédőt nagyon előretolták. A tető elég lapos, ami viszont eléggé sok helyet hagy a hátul ülőknek is. Persze ez még csak egy vázlat, tehát van még esély arra, hogy a gyártásba kerülő verzió teljesen máshogy néz majd ki.

A két cég még 2019-ben jelentette be egy közös platform fejlesztését, ez elsősorban a két gyártó C-kategóriás elektromos SUV modelljeinek az alapja lenne. Várhatóan ez a váz hasonló méretű, és kicsit nagyobb szedánok, és SUV-k építésére is alkalmas lehet.