Egy, állítólag az új VW Golf GTI hátulját végső változatában bemutató kép kezdett el keringeni a közösségi médiában. A Wilcoblok névre hallgató Instagram-felhasználó készítette a képet, melyen a nyocas Golf a hagyományosan agresszívebb GTI külsőt viseli. Ezt a kiemelt hátsó lökhárító, egy apró diffúzornak tűnő dolog, két kör alakú kipufogócső, illetve egy méretes tetőspoiler jellemzi.

Az autón ugyanaz a felni található, melyet korábban a tesztalanyokon is láthattunk, ami tovább növeli a gyanúnkat, hogy valódi a kép. Ahogy az előző generációban, most is négyféle felturbózott Golf lesz a VW kínálatában, a benzines GTI, a dízeles GTD, a hálózatról tölthető GTE hibrid, és a csúcsok csúcsa, az R, amely ezeket követi majd.

A legutolsó riportok szerint a VW a márciusi Genfi Autókiállításon mutatja be a GTI végső változatát, míg az R majd júliusban, az angliai Goodwood-birtokon rendezett Festival of Speeden kerül leleplezésre.

Ahogy az korábban kiderült, az új GTI továbbra is az EA888 jelű 2.0-literes, négyhengeres turbót használja majd, amely alapjáraton 245, a Clubsport változatnál pedig 287 lóerőre lehet majd képes. Mindkét változatot lehet hatsebességes kézi, vagy hétsebességes, duplakuplungos automata váltóval kérni.

A Golf GTI nyolcadik generációja kizárólag ötajtós kiszerelésben lesz elérhető, a háromajtós Golfokról a Volkswagen teljes egészében lemondott. Az új Golf GTI értékesítése 2020 második felében, vagy 2021-ben indulhat majd meg.