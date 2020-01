A Hyundai i30 harmadik generációja éppen frissítésen megy át, három évvel gyártásának kezdete után, a gyártó elsősorban a techkütyükre, és a designra koncentrál. A kémfotósok által Észak-Európa minuszai között lekapott prototípusok továbbra is félve rejtegetik a változásokat, a legtöbb panelt álca fedi. Összességében mi a lökhárítók, a fényszórók, és a hűtőrács átszabására számítunk, talán új festés, és felniváltozatokkal.

Galéria: Hyundai i30 facelift interior spy photos

29 Fotó

Belül még ennél is többet ragasztottak le, a műszerfal nagy része, a középkonzol, az ajtók, és a kormánykerék is rejtve marad. Ezzel együtt is az eddigi beltérre emlékeztet a dolog, szóval ezek csak azért vannak ott, hogy nehezebben tűnjön fel, mi az, ami tényleg változik, mint az új kárpitok, az infotainment rendszer, és a digitális műszerközpont.

Minden más, mint a klíma befúvója, a klímavezérlő, a többfunkciós kormánykerék, a váltó, és az elektromos kézifék, tulajdonképpen ugyanúgy néznek ki, mint a jelenlegi modell belsejében.

A motorkínálatra térve is elég ködösek a kilátások. Várhatóan a legtöbb hajtáslánc megmarad majd, még az 1,6-literes dízel is, amely háromfajta beállítással érhető el, 95-től 134 lóerőig terjedő teljesítménnyel.

A ciklus közbeni frissítéssel a Hyundai kompaktja hibrid hajtásláncokat is kaphat, mint a Kia XCeed és a Ceed Sportswagon hálózatról tölthető verziói, melyek az 1,6-literes benzinest egy villanymotorral, és egy 8,9 kWh-s akkumulátorra kombinálják, összesen 139 lóerőért, és 265 Nm-es nyomatékért. Ha ezt valóban behozzák, az i30 60 km-t tehet meg elektromosan.