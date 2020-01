A Tesla továbbra is az élen áll a villanyautók versenyében, de egyre több másik márka is növekvő keresletről számolt be januárban, többek között ilyen a Renault is.

2019-ben a francia gyártó összesen 62 447 elektromos autót adott el világszerte, ami a 2017-es 36,300 és a 2018-as 49 300-as szám után igen komoly előrelépés számukra.

A Renault villanyautó-eladásainak nagy részét a piciny Zoe hozta, összesen 48 269 darab kelt el belőle tavaly, ebből 4853 decemberben. Őt a Kangoo Z.E. követi (10 349 eladás), majd a csupán Kínában értékesített City K-ZE (2658 darab). A sor végén a koreai piacra tervezett SM3 Z.E. és a Master Z.E jönnek. A Renault Twizyt nem sorolták ide, mivel azt sok piacon quadként tartják számon.

A Renault ügyvezető elnökhelyettese, Olivier Murguet a közleményben elmondta: „A csoport eladásai az év utolsó negyedében növekedni kezdtek, hála annak, hogy új modelljeink a kulcsfontosságú piacokon, mint Európa, Oroszország, vagy az egyre növekvő India, roppant sikeresen kezdtek.”

„2020-ban az új Clio és az új Captur már egész évben jövedelmezni fog nekünk, csakúgy, mint felpörgetett elektromos hadjáratunk, melynek elővédje az új Zoe, a Twingo Z.E. és az E-Tech technológia lesz. Új termékeink minőségének és vonzerejének hála tovább folytatjuk árazásunk kalibrálását, mely 2019-ben kezdődött.”