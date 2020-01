Nem mindennapi jelenetnek lehettek szemtanúi a járókelők péntek délután a budapesti Orczy úton. A villamosmegállónál előbb füstölni, majd lángolni kezdett egy Peugeot Boxster - még az első generációs darab.

Mivel a sofőr még idő előtt kiszállt az autóból, személyi sérülés nem történt, de mire a tűzoltók kiérkeztek, már teljes terjedelmében égett az autó, ami így több, mint valószínű, hogy egy zúzdában fogja végezni.

Ez azért nagy kár, mert a majdnem 25 éves múltra visszatekintő Boxster a Porsche egyik kevesebbet emlegetett, és bár nem is volt olyan erős, mint nagy testvérei, legerősebb változata így is 266 km/h-ra tudott gyorsulni, és nem mellesleg piszok jól is néz ki.

Forrás: vezess.hu