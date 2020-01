Egy, a Ferrarikra szakosodott Bob Norwood által merőben átalakított 1979-es Ferrari 512 BB került kalapács alá az RM Sotheby’s pénteki aukcióján Arizonában.

Bár az 512 BB élete nagy részét pont azzal töltötte, mint minden hasonló autó, miután Norwood 2002-ben megkaparintotta, fenekestül felfordította az autót. Ezt azzal érte el, hogy a 4,9-literes 12 hengeres motort egy Testarossa 5.0-literes, 1100 lóerőre tuningolt hajtásláncára cserélte. A Forza lapjain is megfordult autó ezzel a márka tuningos körein belül hamar nagy ismertségre tett szert.

A leírás szerint 2018-ig ezzel az erőforrással működött, amikor is, hogy napi használatra is megfelelő legyen, egy F512 M 440 lóerős gyári motorjára cserélték ki, ezzel együtt több másik módosítást is végrehajtottak rajta, például az Ohlin rugóit, illetve szénszálas légbeömlőket kapott.

1979 Ferrari 512 BB 1

Emellett egy külön erre a darabra tervezett, rozsdamentes acélból készült kipufogórendszer is található benne titánból készült kivezetésekkel, és egy új fékrendszert is beszereltek. Újdonság még a 288 GTO által inspirált felnik is egyediek, bár távolról nem ütnek el nagyon a többi 512-esen látottaktól.

Sajnos a leírásban nincs információ arról, hogy a karosszéria, vagy a motor mennyit futott, azonban az autó az árverésen, melynek kimeneteléről egyelőre nem tettek közzé híreket, szakértők szerint így is 225-275 ezer dollár (kb. 75-85 millió forint) környékén kelhetett el.