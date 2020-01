Nagyjából félmillió amerikai Teslát vizsgáltathat be hivatalosan az Egyesült Államok nemzeti közúti közlekedésbiztonsági hivatala (NHTSA) esetleges indokolatlan gyorsulásuk miatt, írja a Reuters. Az ügynökség elmondta, egy 127 panaszból álló petíciót bírálnak el, amely 123 különböző autó akaratlan gyorsulását érinti. 110 baleset, ezek közül 23 személyi sérüléssel végződő állhat emögött.

A petícióban szereplő panaszok 2012 és 2019 között gyártott Model S-eket, 2016 és 2019 között gyártott Model X-eket, és 2018-2019 között gyártott Model 3-ket említenek, magyarán, a Lotus Elise-alapján készült Tesla Roadster kivételével az összes Tesla példány, amit valaha gyártottak, vizsgálat alá kerülhet.

Ezek az állítólagos, hirtelen begyorsulásos esetek nem számítanak újnak az USÁban. A 80-as évek végén az Audi 5000 eladásai zuhantak be, miután balesetek százait, nem egy halálos kimenetelűt is hasonló hibának tulajdonítottak be. 2010 körül a Toyota hívta vissza autók millióit ugyanezen okból. A Tesla esetében ez a vizsgálat csak egy újabb akta lenne az NHTSA róluk felhalmozott papírhalmában, mivel az ügynökség tizennégy, a gyártó vezetési segédleteivel összekötött baleset vizsgálatát zárta már le.

Ezen felül tavaly a cégnek több ezer Model S, és Model X esetében kellett beavatkoznia, miután kiderült, akkumulátoraik egy hiba miatt fokozottan tűzveszélyesek. Az NHTSA még vizsgálja, hogy a cég eleget tett-e visszahívási kérelmüknek, vagy egyszerűen egy hálózaton belüli, akkumulátorkezelő szoftverfrissítéssel söpörték-e azt szőnyeg alá.

A hirtelen gyorsulásra visszatérve, ennek rengeteg oka lehet, a padló kárpitjának a hibás designja, ami felgyűrődik a gázpedál alatt, összezavarva a szenzorokat, az egymáshoz túl közel helyezett fék, és gázpedálok, vagy olyan, jóval komolyabb problémák, mint a gázreakció félrekalibrálása, vagy az alapjárat beállításai, amely a kívántnál jóval gyorsabb elindulást okozhat. Ennek a kérdésnek a megválaszolása még odébb van.