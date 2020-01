Elmondtuk egyszer, de el fogjuk még ezerszer: az új Yaris, és főleg a GR Yaris megjelenése óta teljesen másképp nézünk rájuk, mint eddig. Az egykor szerény városi kisautó mára egy kis zsebrakéta lett, hála a kicsi, de erős autóknál jól bevált receptnek.

Bár a GR Yaris már alapból, egy fémlemezzel a tetején is jól néz ki, az X-Tomi Designnak hála most kabrióként is megnézhetjük, és véleményünk szerint remek kuriózuma lenne a Toyota flottájának, de ettől még nem fogunk elkezdeni reménykedni.

Véleményünk szerint ez a renderkép közelebb van a kitalációhoz, mint a valósághoz. Sok dolgot figyelembe kell venni, amikor lekapunk egy tetőt az autóról, főleg, ha egy ilyen 257 lóerős mérgezett egérről van szó. A biztonság, a váz szilárdsága, és a gyártási költség csak a legfontosabbak ezek közül.

Szóval bár egy hasonló GR Yaris eljövetelére csekély az esély, attól még gyönyörködni lehet benne. Afelől is aggályaink vannak mellesleg, mennyire teljesítene jól a piacon egy ilyen Toyota, tekintve, hogy a világnak olthatatlan divatterepjáró-szomja van.

És akkor el is érkeztünk a Yaris-alapú crossoverhez. A hivatalosan a héten bejelentett, Európába érkező, magasabban ülő Yaris már úton van, és sokat nem kell várni, hogy megpillanthassuk. Matt Harrison, a Toyota európai részlegének elnökhelyettese elmondta, hogy az „csak hozzá fog tenni a Yaris európai sikereihez”, ahol is „2025-ig a régió összes Toyota-eladásainak 30%-át ez a két modell hozza majd be.”