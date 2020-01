Az Audi már amúgy is lefedte a luxusautók egy széles terepét, de az Auto Bild értesülései szerint két új modell is csatlakozhat ezekhez. A már sokak által várt Q9-es 2020 végén mutatkozhat be, és az eddigi hírekkel szemben egy hétüléses SUV lehet, mely a BMW X7 és a Mercedes-Benz GLS kihívója lehetne.

A Q9-ről szóló pletykák már évekkel ezelőtt felröppentek, de az Audi most már hivatalosan is bejegyeztette a nevet. Korábbi találgatások azonban azt sejtették, hogy a cég azt szeretné, hogy inkább egy kupé legyen a végső darab – ahogy az a címlapképen látszik.

A második darab az Audi TT. Az Auto Bild szerint ez négyajtóssá válna, és 2021 végére ő váltaná le az A3 Sportbacket és az A5 Sportbacket. A cikk szerint a TT szedán külseje az Audi Quattróra hasonlítana olyan jellemzőkkel, mint a lapított tető. Az autót elsősorban hagyományos motorokkal lenne értékesítve, de elektromos változatok sem zárhatóak ki.

Az is teljesen biztos, hogy a TT kupé és roadster változatai a jelenlegi generációval elköszönnek tőlünk, de egy ezekhez hasonló modell még érkezni fog, legalábbis Bram Schot, az Audi igazgatótanácsának elnöke elmondta még 2019-ben, hogy egy elektromos modell fogja ezt a szegmenst vinni onnantól.