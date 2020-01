Jön az új BMW M3. Igen, már jó ideje várunk rá, de még mindig hónapok – ha nem évek – kérdése, mire az ikonikus sportszedán végre visszatér. Tekintve, hogy a jelenlegi hármas sorozat még 2018-ban mutatkozott be, ez komoly idő egy hasonló autó esetében. Remélhetőleg kollégáink exkluzív renderképei enyhítik az elvonási tüneteket.

Először valószínűleg a hűtőrács, vagyis annak visszafogott mérete tűnhet fel. Tudjuk, hogy a négyes sorozat és az M4-es is az erősen vitatott óriást fogja elől felvonultatni, és bár a találgatások szerint az M3-at is díszíteni fogja, mi továbbra is reméljük, hogy egy kicsit visszafogottabb lesz a végeredmény.

Galéria: Rendering BMW M3

4 Fotó

Ezt az elméletet amúgy némi bizonyíték is alátámasztja, például az, hogy a jelenlegi hármas sorozatnak nem olyan az eleje, mint érkező kétajtós társának. Sőt, mi több, a BMW szerint minden modell megkülönböztethető lesz, remélhetőleg ez az M3-ra is vonatkozik majd. Végül pedig: rengeteg kémfotó került ki az M3-ról, és egyik alapján se vennénk mérget, hogy ő is megkapja a gigászi hűtőrácsokat.

Ezzel együtt is szeretnénk a BMW-rajongóknak kedveskedni ezekkel a képekkel, hátha mégis tévedünk. A hármas sorozat veserácsát feketére színeztük, módosítottunk a fényszórókon, és egy enyhén agresszív frontrészt hoztunk össze, ami szerintünk jól néz ki. A renderképek alapja az elmúlt hónapok kémfotói, és bár nem garantáljuk, hogy a végeredmény így néz majd ki, óvatos optimizmussal elejtjük, hogy szerintünk igen közel vagyunk hozzá.

Persze ízlések, és pofonok, és hát hallottunk pozitív véleményeket is a cég túlméretezett hűtőrácsáról, éppen ezért várunk észrevételeket is, hogyha valakinek van ezekkel a képekkel kapcsolatban.