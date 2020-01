Lassan már minden napra jut itthonról is egy olyan videó, ami azt mutatja be, hogy egyes sofőrök milyen elképesztő megoldásokra képesek - természetesen a szabályok áthágásával - arra, hogy némi időt nyerjenek.

Márpedig, ha ez nekünk feltűnik, akkor mit szóljanak a rendőrök? Valószínűleg nekik is fárasztó a dolog, valószínűleg ezért tettek közzé egy válogatást Twitteren némi fedélzeti kamerás felvétellel, melyeken ezek az esetek láthatóak.

A videón amit el lehet követni, azt elkövetnek, leállósávban történő előzéstől a piroson áthajtáson át a lehető legmeredekebb sávváltásokig minden van a kínálatban, de azt is megtanuljuk, hogy a piros lámpa a biciklisekre is vonatkozik, még ha nem is akar átkelni senki a zebrán.

Forrás: Twitter