Tavaly év végén a BMW bejelentette négy modelljének enyhehibrid változatát, ezek ugyanazt a 2-literes, négyhengeres dízelmotort használják, és mind az ötös sorozat tagjai. Később voltak hírek arról, hogy egy újabb adag kaphatja meg tőlük a 48V-s kezelést, de ez csak mostanra lett hivatalos hat darab esetében.

Tavasztól kezdve a következő BMW-k lesznek alapfelszereltségként az enyhehibrid technológiával: a BMW 320d Sedan, a BMW 320d Touring, a BMW 320d xDrive Sedan és xDrive Touring, a BMW X3 xDrive20d és a BMW X4 xDrive20d. Ezek a gyártó legnépszerűbb autói Európában, a lépéssel károsanyag-kibocsátásuk szintjét szeretnék az EU-s szabályok által kiírt határok alá vinni.

Az autók menetében várhatóan nem lesz nagy változás. Az enyhehibridekkel egy 11 lóerős indítógenerátor is érkezik, mely időnként besegít a hajtásláncnak. Elsősorban az álló helyzetből indulás vezénylése lesz a feladata, de menet közben is besegít majd időnként. A 48 voltos rendszer energiavisszanyerésének hála hatékonyabbá is teszi majd a BMW-ket.

Lassításkor, 15 km/h alatti sebességnél a belsőégésű motor leáll, a további lassulás által nyert energia pedig az akkumulátort tölti. A „coasting”, korzózás funkció hatásait is optimalizálta a márka.

160 km/h-ig, amennyiben csak a sebességet akarja tartani a sofőr, a hagyományos motor az eddigiekhez képest nem alapjáratba kapcsol, hanem teljesen leáll. Ezt a funkciót majd a Driving Experience kapcsoló két funkciójával lehet elérni.