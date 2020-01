Két igazi kuriózumot, azaz a Ford Shelby Mustang GT500-as két prototípusát is megmutatták a világnak tegnap, a Barrett-Jackson Scottsdale aukciós ház Arizonában tartott árverésén.

Az első, egy ritka, 1968-as GT500, amelyet amúgy csak Zöld Darázsként emlegetnek, és melyről már mi is írtunk a múltban. A Barrett-Jackson elnök-vezérigazgatójának, Craig Jacksonnak a tulajdona volt, és egy oklahomai, hasonló autók felújítására szakosodott szerviz pofozta ki.

Miközben a Zöld Darázs restaurálása folyt, Jackson elkezdett játszani a gondolattal, hogy az ugyanilyen prominens, 1967-es prototípust, a Kis Vöröst is megkeresse. Neki is állt, és hosszas kutatás után egy texasi vidéki területen egy fészerben rá is talált, és ennek a felújítása is megkezdődött.

Galéria: 'Green Hornet', 'Little Red' Share Stage With 2020 Shelby GT500s

10 Fotó

Decemberben Jackson megkapta saját, immár 2020-as Ford Mustang Shelby GT500-ast, pont a 001-es alvázszámút, ugyanabban a zöld árnyalatban, melyben a Zöld Darázs is pompázik. Mint kiderült, rendelt egy másikat is az autóból, azt ugyanolyan vörös színben szeretné, ami a Kis Vörösön is van.

Persze a két prototípushoz képest a mai GT500-as egy vadállat a maga 5.2-literes, kompresszoros V8-asával, ami 760 lóerőt tud, ez pedig pont elég arra, hogy 3,4 mp alatt százra tolja a kocsit.