Tavaly egy videót már bemutattunk az ABT Sportsline által megpiszkált Audi SQ8-ról. A német tuningcég most a teljes részleteit közzétette annak, mihez kezdtek kívül-belül az Audi SUV-jével. Az első komolyan szembetűnő változtatás az aerodinamikai csomag, ami első-hátsó köpenyből, négy kipufogóból, és egy meghosszabbított tetőspoilerből áll.

Szokásukhoz híven az ABT felnik egész sorát kínálja. Ez esetben három darabot, a GR fényes, vagy mattfekete színűt, a HR Aerot füstszínben, illetve a HR-F-et, ezüstös árnyalattal. A legtöbb kerék 22 colos, de a HR-F-ből 23 colos is választható.

Kérésre a cég a motort is felpumpálja, amivel a 4.0-literes V8-as dízel 435-ről 510 lóerőre, a csúcsnyomaték pedig 900-ról 970 Nm-re nő. ennek eredményeként a monstrum mindössze 4,6 mp alatt éri el a százat, az alapverzió 4,8-ához képest.

A mérnökök az SUV menetét is fejlesztették, a háromszintes ABT Level Control nevű leültetési csomaggal a légrugós felfüggesztéshez. Ezzel a súlypont is lejjebb csúszik, és jobban viselkedik a kocsi a kanyarokban. A kocsit három beállítás alapján akár 65 mm-rel is lejjebb lehet engedni Comfort módban, mint amit az eredeti példány nyújt.

Az ABT felújítási csomagját olyan beltéri módosítások zárják, mint a szénszálas ülésfedők, az ajtó feletti belépőlámpák, illetve az aluminiumból készült indítógomb.